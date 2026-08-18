Прокуратура вернула 278 млн рублей зарплаты сотрудникам московской фирмы

В Москве коммерческая компания задолжала своим сотрудникам более 278 миллионов рублей зарплаты, но после вмешательства надзорного ведомства долг полностью погасили. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры столицы.

Проверку провела Хамовническая межрайонная прокуратура. Выяснилось, что с апреля по май 2026 года фирма не выплатила деньги более чем 2,5 тысячи работников. Общая сумма долга превысила 278 миллионов рублей.

Прокурор направил гендиректору компании представление. Его рассмотрели и приняли меры. Кроме того, на организацию завели дело об административном нарушении за невыплату зарплаты в срок.

В итоге долг перед сотрудниками закрыли полностью, а их трудовые права восстановили. В компании также пообещали не допускать подобных нарушений в будущем.

Незадолго до этого о проблемах с зарплатой заявили работники торговой сети «М.Видео». По данным телеграм-канала Mash, деньги должны были прийти 11 июня, но на счета так и не поступили — задержка растянулась на пятые сутки. Сотрудники утверждали, что ситуация коснулась всех подразделений, а часть коллектива уже пожаловалась в Минтруд.