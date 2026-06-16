Сотрудники «М.Видео» массово жалуются на задержку зарплаты

Сотрудники торговой сети «М.Видео» столкнулись с непредвиденной ситуацией: пятые сутки на их счета не приходят заработанные средства. Деньги должны были поступить 11 июня, однако до сих пор положенные суммы не зачислены. Детали о ситуации узнал телеграм-канал Mash.

По словам персонала, неприятности коснулись всех подразделений компании. Некоторые работники уже направили обращения в Минтруд, пытаясь добиться справедливости. В коллективах ходят слухи, что руководство пытается пресечь обсуждение инцидента, запрещая обсуждать происходящее как внутри команды, так и с внешними источниками.

Параллельно с этим руководство отчиталось о высоких показателях: за пять месяцев оборот достиг 14,6 млрд рублей. Однако данные о прибыльности остались за кадром. При этом сеть продолжает сжиматься: число торговых точек сократилось вдвое — с 1300 до 654. Тяжелая финансовая ситуация усугубляется чистым долгом, который с учетом аренды достиг 206,8 млрд рублей.

В пресс-службе ритейлера пояснили, что сложившаяся ситуация вызвана исключительно «техническим сбоем на стороне расчётной системы». Там пообещали, что сегодня финансовые средства будут начислены.

Компания также заверила, что все положенные по закону компенсации за просрочку будут выплачены в полном объёме, согласно нормам Трудового кодекса РФ.

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