Дискотека под хиты 90-х: Медведева может заработать миллионы за ледовое шоу с чемпионами

Новая «Дискотека 90-х на льду» Евгении Медведевой при аншлаге может собрать около 9 млн рублей билетной выручки. Такую оценку приводит Telegram-канал «Звездач», изучивший стоимость билетов на шоу.

Попасть на представление можно минимум за 500 рублей. Самые дорогие места продаются по 7500 рублей, а итоговая сумма будет зависеть от заполняемости арены и структуры проданных билетов.

Медведева вновь решила соединить фигурное катание с большим концертом. На лёд выйдут Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Музыкальная часть будет целиком построена вокруг хитов 90-х. В числе заявленных артистов — Дмитрий Маликов, Татьяна Буланова, «Блестящие», «Акула», золотой состав «Стрелок» и группа «Вирус».

Сам формат спортсменка уже опробовала раньше, устроив дискотеку прямо на льду. Теперь Медведева решила сменить музыкальную эпоху и собрать на одной площадке чемпионов фигурного катания и звёзд российской эстрады 90-х.

Ранее двукратная чемпионка мира призналась, что после завершения соревновательной карьеры её доходы в медийной сфере стали заметно выше, чем во время выступлений в большом спорте. Фигуристка объясняла, что существенную часть заработка ей начали приносить рекламные и другие коммерческие проекты.