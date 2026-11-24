«Для меня это предательство»: Екатерина Шумакова — об изменах, семейном счастье и мечте на 30 миллионов Оглавление Любовь заслуживает второго шанса. Но не всегда Что не так с мечтой об идеальной жизни На что Екатерина Шумакова потратила бы 30 миллионов рублей Когда страх оказался настоящим: что происходило за кадром Пока муж и дочка спят: маленькие секреты большого счастья «Сейчас я не знаю, о чём мечтаю» В преддверии премьеры сериала «Почти семейное шоу» актриса Екатерина Шумакова рассказала Life.ru о личном, семейных традициях и испытаниях, которые заставили её забыть о камерах. Екатерина Шумакова в роли Светы Рябиновой в сериале «Почти семейное шоу». Фото предоставлено Life.ru

Что бы вы сделали ради 30 миллионов рублей? Согласились бы выставить семейную жизнь напоказ, оказаться под круглосуточным наблюдением камер и даже отложить развод? Именно в такой ситуации оказываются герои новой комедии «Почти семейное шоу», премьера которой состоится 26 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и «КИОН».

Света Рябинова в исполнении Екатерины Шумаковой мечтает открыть собственную кондитерскую, стремится к идеальной жизни и устала от безответственности мужа. Но вместо развода её ждёт совершенно неожиданное приключение — участие в масштабном реалити-шоу «Народный дом».

В жизни самой актрисы всё иначе. Она учится отпускать контроль, наслаждаться простыми моментами и выстраивать отношения без погони за идеальной картинкой.

Любовь заслуживает второго шанса. Но не всегда

Любовь заслуживает второго шанса. Но не всегда

Можно ли вернуть близость, когда накопились обиды, а разговоры всё чаще заканчиваются ссорами? Екатерина Шумакова считает, что отношения требуют работы обоих партнёров. Однако есть границы, переступить через которые ей было бы очень сложно.

— Я думаю, что над отношениями в любом случае нужно работать: пытаться наладить контакт, понять, какие у вас общие точки соприкосновения, а где вы, наоборот, не сходитесь во взглядах, во мнениях, и стараться найти компромисс, — рассказывает актриса.

При этом для Екатерины существует своя точка невозврата.

Мне кажется, что мне было бы очень сложно простить измену. Для меня это предательство. Екатерина Шумакова актриса

Актриса признаётся, что сама с подобным не сталкивалась, но ей было бы тяжело продолжать отношения с человеком, который совершил такой поступок.

Её экранной героине тоже предстоит решить, стоит ли давать мужу ещё один шанс. Правда, делать это придётся в весьма необычных обстоятельствах: на глазах у зрителей, среди конкурентов и под пристальным вниманием продюсеров реалити.

Герои сериала «Почти семейное шоу» проходят испытания, проверяющие на прочность их отношения. Фото предоставлено Life.ru.

Что не так с мечтой об идеальной жизни

Успешная карьера, красивый дом, крепкая семья и ощущение, что всё идёт по плану. Многие мечтают именно о такой жизни. Но иногда стремление сделать всё правильно становится источником тревоги.

Шумакова признаётся, что ей знаком страх совершить ошибку. Особенно когда начинаешь заниматься чем-то новым и ещё не до конца понимаешь, как добиться желаемого результата.

Со временем актриса научилась воспринимать неожиданные повороты судьбы иначе.

Иногда то, как ты видишь, может не получиться, или то, как ты хочешь, может не получиться, но это не значит, что выйдет хуже, чем могло бы быть. Иногда, даже очень часто, получается намного лучше, чем тебе могло бы представиться. Екатерина Шумакова актриса

Пожалуй, именно в этом и заключается одна из главных ироний «Почти семейного шоу»: пока герои пытаются изображать идеальную семью перед камерами, им предстоит разобраться в собственных, совсем не идеальных отношениях.

На что Екатерина Шумакова потратила бы 30 миллионов рублей

Представьте, что на вашем банковском счёте внезапно появились 30 миллионов рублей. Что бы вы сделали первым делом? Купили квартиру, отправились в кругосветное путешествие или наконец оставили работу, которая давно перестала приносить удовольствие?

У Екатерины Шумаковой ответ на этот вопрос уже есть.

— А выигрыш я бы потратила на жильё своему ребёнку и часть отдала бы на благотворительность.

Причём актриса не исключает, что могла бы согласиться на участие в настоящем реалити-шоу. Сам формат её заинтересовал ещё на этапе знакомства со сценарием.

— Да, почему нет? Конечно бы, поучаствовала. И вообще, мне выдалась классная возможность поучаствовать в реалити, не будучи в реалити.

Участники экранного реалити-шоу «Народный дом» борются за главный приз — 30 миллионов рублей. Фото со съёмок сериала «Почти семейное шоу» предоставлено Life.ru.

Для героев сериала внушительная сумма становится поводом для большой авантюры. Чтобы попасть на шоу, супруги, у которых нет детей, выдают за своих младшего брата мужа и дочь подруги жены. Но чем дальше заходит игра, тем сложнее становится отделить выдуманные семейные отношения от настоящих.

Когда страх оказался настоящим: что происходило за кадром

Особенность «Почти семейного шоу» в том, что актёры фактически оказались внутри реалити. Десятки камер, возможность импровизировать, физические испытания и необходимость преодолевать собственные страхи.

Для Шумаковой одним из самых сложных моментов стали испытания на высоте. Актриса призналась, что боится высоты, поэтому некоторые эмоции ей даже не пришлось изображать.

Когда мне нужно было преодолевать полосу препятствий, я, конечно, не думала вообще о том, снимают меня или не снимают. И эмоции были абсолютно искренние, настоящие. Екатерина Шумакова актриса

В такие моменты граница между актёрской игрой и реальностью практически исчезала. Вместо того чтобы изображать страх, Екатерине приходилось справляться с ним по-настоящему.

Впрочем, съёмки запомнились ей не только экстремальными испытаниями. Особенно сильное впечатление произвела сцена, в которой герои из разных уголков России появились в национальных костюмах.

— Это потрясающая, яркая и самобытная красота с множеством интересных деталей. Глядя на них, хочется внимательно изучить, насколько богат и разнообразен мир народного костюма.

Для актрисы, которая увлекается модой и любит работать с фактурами, этот эпизод стал одним из самых ярких впечатлений от проекта.

Пока муж и дочка спят: маленькие секреты большого счастья

Вне съёмочной площадки Екатерина ценит совсем другие вещи. Не эффектные появления перед камерами, не громкие события, а возможность хотя бы ненадолго остаться наедине с собой.

— Я люблю иногда в тишине красиво накрыть себе стол, приготовить завтрак и, пока мой муж и дочка ещё спят, спокойно посидеть и выпить кофе.

Есть у актрисы и необычная личная традиция. Из каждого путешествия она привозит карандаш. Маленький сувенир, который становится напоминанием о новом месте и прожитых моментах.

Семейные отношения становятся главным испытанием для героев комедийного сериала «Почти семейное шоу». Фото предоставлено Life.ru.

Свою семью Екатерина называет ещё совсем молодой — ей три года. Актриса пока только формирует собственное понимание семейной жизни, но уже точно знает, какие традиции хочет сохранить.

Это совместные праздники, Новый год и Пасха, встречи за большим столом и возможность провести время с близкими.

— Мне кажется, такие памятные моменты останутся в душе и у меня, и у моих родителей, и у моих детей — поэтому мы бережно храним эти традиции.

«Сейчас я не знаю, о чём мечтаю»

Пока её героиня Света мечтает открыть кондитерскую и изменить свою жизнь, сама Екатерина находится в поиске большой мечты. И не считает, что обязательно нужно торопиться с ответом на вопрос, чего хочется достичь.

— Сейчас я не знаю, о чём мечтаю — просто нахожусь в поиске своей мечты.

Сегодня для актрисы гораздо важнее не пропустить собственную жизнь в бесконечной погоне за будущим.

— Жизнь проносится как стремительная волна, поэтому хочется почувствовать её по-настоящему, прожить достойно и не просто ничего не испортить, а сделать мир вокруг хоть немного лучше.

Возможно, настоящая семья тоже начинается не с идеального сценария, красивых фотографий и безупречных отношений. А с готовности слышать друг друга, принимать несовершенства и замечать счастье в самых обыкновенных вещах.

Екатерина Шумакова на съёмках комедийного сериала «Почти семейное шоу». Фото предоставлено Life.ru.

А вот смогут ли это понять Света и Паша Рябиновы, которым предстоит бороться за 30 миллионов рублей, зрители узнают в новом комедийном сериале «Почти семейное шоу».

Премьера сериала режиссёра Ильи Фарфеля состоится 26 ноября в онлайн-кинотеатрах Wink и «КИОН». Главные роли исполнили Екатерина Шумакова и Илья Малаков, а ведущих экранного реалити сыграли Тимур Родригез и Катя Кабак. Проект создан LIGHT STUDIO при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

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Авторы Марина Фещенко