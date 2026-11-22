Публикацию президента США Дональда Трампа с фотографией рукопожатия с российским лидером Владимиром Путиным и надписью «Мой друг» прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами разместил скриншот поста в соцсети X.

«Патриоты у власти», — написал Дмитриев и добавил флаги России и США.

В другой публикации с совместным снимком двух лидеров он заявил, что Путин и Трамп разделяют традиционные ценности.

«Президент Путин и президент Трамп отстаивают традиционные ценности цивилизации — веру, семью, суверенитет, крепкие границы и законопорядок — против открытых границ, мягкой политики в отношении преступности и разрушительной, антирелигиозной идеологии бодрствования», — указал Дмитриев.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп опубликовал в Truth Social фотографию с Путиным и надписью «Мой друг». Американский президент также разместил другие совместные снимки и кадры трёхстороннего саммита России, Китая и США, который прошёл 19 ноября в Шэньчжэне на полях АТЭС. На нескольких фотографиях лидеры России и США беседуют друг с другом.