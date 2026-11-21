Президент США Дональд Трамп предпочитает выстраивать дипломатию через личные отношения с мировыми лидерами, поэтому открыто называет российского коллегу Владимира Путина своим другом. Такой подход в интервью Newsmax объяснил министр финансов США Скотт Бессент.

«Президент считает, что лучший способ вести дипломатию — на личном уровне. Это реальная политика, нечто похожее на то, что делал Ричард Никсон. И это очень прямолинейный подход. Единственный способ положить конец этой войне между Россией и Украиной — разговаривать», — заявил глава американского Минфина.

Ведущий программы обратил внимание на бурную реакцию общественности после встречи президентов России и США в Шэньчжэне. Он напомнил, что в интернете активно обсуждали дружеское обращение Трампа к российскому коллеге, а также сравнивали его поведение с отношением к Путину бывшего американского лидера Барака Обамы.

В частности, журналист упомянул распространившуюся в соцсети X фотографию, на которой Обама смотрит на российского президента с недовольным выражением лица. Ведущий усомнился, что демонстративная холодность способна принести какие-либо дипломатические результаты.

В ответ Бессент напомнил о разговоре Обамы с Дмитрием Медведевым в 2012 году. Тогда американский президент, не подозревая о включённом микрофоне, говорил российскому премьеру, что после переизбрания получит больше возможностей для действий.