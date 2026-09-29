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Опубликовано 29 сентября, 21:58

Дмитриев песней Цоя «Дальше действовать будем мы» сопроводил пост о визите в США

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadmitriev

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadmitriev

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что находится в Вашингтоне. В соцсети он опубликовал фотографию с улицы американской столицы и коротко подписал её: «Вашингтон».

Публикацию Дмитриев сопроводил песней «Дальше действовать будем мы» группы «Кино».

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента РФ провёл в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками. По данным Reuters, американская сторона назвала их конструктивными. Обсуждались урегулирование конфликта на Украине и возможные российско-американские энергетические проекты после его завершения.

Дмитриев «конструктивно» пообщался с американскими чиновниками в понедельник, пишут СМИ
Дмитриев «конструктивно» пообщался с американскими чиновниками в понедельник, пишут СМИ

Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитриев подтвердил продолжение диалога России и США, несмотря на небольшое количество публичных заявлений о контактах между сторонами. По словам Дмитриева, по мере того как становится очевидно, что украинская эскалация не способствует улучшению положения Киева, всё больше партнёров сохраняют контакты с российской стороной.

Главные заявления российских и зарубежных властей, дипломатические споры и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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