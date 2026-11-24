Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев расценил высказывания Владимира Зеленского о политике Вашингтона как угрозу администрации американского лидера Дональда Трампа. Соответствующий комментарий он опубликовал в социальной сети X.

«Слегка завуалированная угроза Зеленского администрации президента Трампа», — написал Дмитриев.

Поводом для реакции стало интервью Зеленского агентству Bloomberg, в котором он раскритиковал действия Вашингтона. Украинский лидер пожаловался на задержки поставок ракет для комплексов Patriot и ограничения в работе системы спутниковой связи Starshield.

По мнению Зеленского, такими действиями США ставят себя в неудобное положение, поскольку их политика может выглядеть как совпадающая с курсом Москвы.

Кроме того, Зеленский заявил о намерении обратиться к новому составу американского Конгресса за дополнительной военной помощью и ужесточением санкций против России, если до конца года не удастся достичь приемлемого для Киева соглашения.

Сам Дмитриев ранее подчёркивал, что диалог Владимира Путина и Дональда Трампа важен не только для урегулирования украинского конфликта, но и для развития российско-американских экономических отношений.