План Б для Киева: Зеленский намерен обратиться к Конгрессу США в случае провала переговоров
Зеленский запросит помощь Конгресса США, если мирные переговоры провалятся
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский намерен обратиться за новым пакетом военной помощи к Конгрессу США, если администрации Дональда Трампа не удастся добиться приемлемого для Киева мирного соглашения до конца года. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.
Зеленский рассчитывает также добиться ужесточения антироссийских санкций. В январе к работе приступит новый состав американского Конгресса, большинство в обеих палатах которого по итогам промежуточных выборов получили демократы.
По словам Зеленского, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить соглашение уже к январю. При этом украинский лидер опасается, что от Киева потребуют существенных уступок.
«Мы тоже очень хотим мира, но не исключительно за счёт Украины», — подчеркнул Зеленский.
Отдельно он затронул вопрос ограничений в работе спутниковой системы связи Starshield. По утверждению Зеленского, они затрудняют работу украинской противовоздушной обороны.
Напомним, 10–11 ноября в Абу-Даби состоялся первый с февраля трёхсторонний раунд переговоров России, США и Украины. Стороны обсуждали территориальные разногласия, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы. Позднее Зеленский допустил возможность встречи лидеров трёх стран на декабрьском саммите G20 в Майами.