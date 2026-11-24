Владимир Зеленский намерен обратиться за новым пакетом военной помощи к Конгрессу США, если администрации Дональда Трампа не удастся добиться приемлемого для Киева мирного соглашения до конца года. Об этом украинский лидер заявил в интервью Bloomberg.

Зеленский рассчитывает также добиться ужесточения антироссийских санкций. В январе к работе приступит новый состав американского Конгресса, большинство в обеих палатах которого по итогам промежуточных выборов получили демократы.

По словам Зеленского, американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер стремятся заключить соглашение уже к январю. При этом украинский лидер опасается, что от Киева потребуют существенных уступок.

«Мы тоже очень хотим мира, но не исключительно за счёт Украины», — подчеркнул Зеленский.