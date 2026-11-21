Владимир Зеленский допустил проведение переговоров Украины, России и США на декабрьском саммите G20 в Майами. При этом официального приглашения от Вашингтона Киев пока не получил.

По его словам, несколько иностранных лидеров уже предложили американской стороне пригласить украинскую делегацию на саммит. Зеленский подтвердил, что Киев готов принять участие в мероприятии, если соответствующее приглашение поступит.

Однако прежде необходимо провести консультации советников по национальной безопасности. Они должны согласовать повестку возможных переговоров и определить, каких результатов смогут добиться стороны. Только после этого, по словам Зеленского, станет понятно, где именно может состояться встреча.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин получил приглашение от США на декабрьский саммит G20 в Майами. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что окончательное решение об участии российского лидера будет принято после его поездки в Китай.