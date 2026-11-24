Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые США ранее согласились передать Украине, застряли на этапе согласования в Пентагоне. Разрешение на отправку боеприпасов задерживает глава американского военного ведомства Пит Хегсет, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.

Речь идёт о ракетах PAC-2 и PAC-3, в том числе из арсеналов европейских государств. Поставки финансируют западные союзники Киева, однако для передачи вооружения американского производства необходимо разрешение Вашингтона.

Задержки продолжаются с осени. В конце октября Владимир Зеленский жаловался, что Киев уже почти месяц ждёт подписи Хегсета под документами на отправку боеприпасов для комплексов Patriot и NASAMS.