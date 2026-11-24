Киев оставили ждать: Хегсет задерживает отправку Украине десятков ракет Patriot
FT: Пентагон задерживает поставку около 60 ракет Patriot Украине
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Около 60 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot, которые США ранее согласились передать Украине, застряли на этапе согласования в Пентагоне. Разрешение на отправку боеприпасов задерживает глава американского военного ведомства Пит Хегсет, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники.
Речь идёт о ракетах PAC-2 и PAC-3, в том числе из арсеналов европейских государств. Поставки финансируют западные союзники Киева, однако для передачи вооружения американского производства необходимо разрешение Вашингтона.
Задержки продолжаются с осени. В конце октября Владимир Зеленский жаловался, что Киев уже почти месяц ждёт подписи Хегсета под документами на отправку боеприпасов для комплексов Patriot и NASAMS.
При этом 30 октября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования на 2,1 миллиарда долларов. Однако, как ранее рассказывал Life.ru, эти боеприпасы ещё предстоит произвести, поэтому выполнение заказа может растянуться на несколько лет.