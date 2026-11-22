Владимир Зеленский вновь разразился возмущениями в адрес Вашингтона. Он посетовал, что США не отправляют на Украину даже те комплексы Patriot, которые уже были оплачены европейскими партнёрами в рамках программы PURL. О задержках с поставками он написал в социальных сетях.

По словам Зеленского, за неделю под ударами российских войск оказались 20 регионов Украины. На этом фоне он назвал перебои с поставками средств противоракетной обороны «трудными для понимания» и призвал Евросоюз продолжать взносы в программу.

«Очень важно, чтобы Америка разрешила передачу ракет для Patriot, которые уже оплачены партнёрами в рамках PURL. Также важно продолжать взносы в эту программу», — заключил Зеленский.

PURL — механизм, по которому союзники финансируют закупки американского вооружения для Украины. По описанию Минобороны Украины, конкретные пакеты требуют согласования с США.

Ранее Life.ru сообщал, что Пентагон ответил на жалобы Зеленского о задержках с согласованием ракет Patriot. Ведомство заявило, что подход США к передаче вооружений через европейских союзников не изменился.