Предложение американских переговорщиков предоставить Украине гарантии коллективной защиты по образцу НАТО вызвало осторожный оптимизм среди европейских союзников Киева. Некоторые политики и дипломаты допускают, что администрация президента США Дональда Трампа меняет подход к украинскому урегулированию в пользу более активной поддержки Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

По данным издания, доверие к американской инициативе возникло не случайно. Представители Вашингтона обсуждали возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье Североатлантического договора, на протяжении нескольких месяцев. В закрытых переговорах поднимался даже вопрос о полноценном вступлении страны в НАТО, на котором настаивает Франция.

Один из европейских чиновников, участвующих в обсуждении мирного урегулирования, заявил Politico, что сторонам удалось добиться заметного прогресса по вопросам безопасности. По его словам, позиции США и европейских государств стали ближе, а Вашингтон больше не стремится обсуждать безопасность континента без участия самих европейцев.

Однако оптимизм разделяют далеко не все союзники Киева. В Польше, странах Балтии и Северной Европы опасаются, что за американские гарантии Украине придётся заплатить слишком высокую цену. В частности, на закрытых консультациях обсуждалась возможность территориальных уступок России в обмен на более тесные отношения Киева с НАТО.