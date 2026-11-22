Европа неожиданно поверила Трампу: Предложение США по Украине вернуло ей надежду
Politico: В Европе поверили в разворот США в пользу Украины
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Предложение американских переговорщиков предоставить Украине гарантии коллективной защиты по образцу НАТО вызвало осторожный оптимизм среди европейских союзников Киева. Некоторые политики и дипломаты допускают, что администрация президента США Дональда Трампа меняет подход к украинскому урегулированию в пользу более активной поддержки Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников, знакомых с ходом переговоров.
По данным издания, доверие к американской инициативе возникло не случайно. Представители Вашингтона обсуждали возможность предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье Североатлантического договора, на протяжении нескольких месяцев. В закрытых переговорах поднимался даже вопрос о полноценном вступлении страны в НАТО, на котором настаивает Франция.
Один из европейских чиновников, участвующих в обсуждении мирного урегулирования, заявил Politico, что сторонам удалось добиться заметного прогресса по вопросам безопасности. По его словам, позиции США и европейских государств стали ближе, а Вашингтон больше не стремится обсуждать безопасность континента без участия самих европейцев.
Однако оптимизм разделяют далеко не все союзники Киева. В Польше, странах Балтии и Северной Европы опасаются, что за американские гарантии Украине придётся заплатить слишком высокую цену. В частности, на закрытых консультациях обсуждалась возможность территориальных уступок России в обмен на более тесные отношения Киева с НАТО.
Ранее Life.ru сообщал, что Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Американский президент подчеркнул, что сначала необходимо достичь договорённостей об урегулировании конфликта. При этом его спецпосланник Джаред Кушнер ранее допускал предоставление Киеву гарантий, построенных по принципу коллективной обороны НАТО.