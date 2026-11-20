Президент США Дональд Трамп не хочет обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме после возвращения из Китая.

«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделку», — пояснил глава государства.