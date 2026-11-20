Трамп отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до мирной сделки
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Президент США Дональд Трамп не хочет обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирного соглашения. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме после возвращения из Китая.
«Я не хочу говорить о гарантиях безопасности, потому что сначала нам нужно заключить сделку», — пояснил глава государства.
Так республиканец ответил на вопрос журналистов о позиции России в отношении возможных гарантий для Киева по образцу пятой статьи Устава НАТО, предусматривающей принцип коллективной обороны. Вместо обсуждения обязательств Вашингтона президент США выразил уверенность в заинтересованности российского лидера Владимира Путина в урегулировании конфликта. По мнению хозяина Белого дома, достичь соглашения вполне реально.
Ранее Life.ru рассказывал, что на переговорах России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября стороны обсуждали гарантии безопасности, территориальные вопросы и меры деэскалации, однако окончательных политических договорённостей не достигли. На встрече «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о готовности Трампа поддержать разработку гарантий для Киева, в том числе по принципу коллективной обороны, аналогичному пятой статье НАТО. При этом окончательный механизм стороны пока не согласовали.