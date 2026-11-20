Президент США Дональд Трамп согласился поддержать разработку гарантий безопасности для Украины после обращения к нему американских переговорщиков Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. По словам Кушнера, до их вмешательства такие гарантии Киеву не предлагались. Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине. Видеофрагмент выступления опубликовал Clash Report.

«До того как мы вмешались, гарантии безопасности для Украины не предлагались. Мы со Стивом пошли к Трампу и спросили его об этом, и он сказал: «Конечно, запишите их», — рассказал спецпосланник американского президента.

По словам Кушнера, речь идёт о механизме, который мог бы быть сопоставим с положениями статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне. При этом он подчеркнул, что предоставление подобных гарантий является серьёзным обязательством для Вашингтона и должно соответствовать интересам США.

Американский переговорщик также заявил, что российская сторона, по его мнению, в целом допускает концепцию гарантий безопасности для Украины, основанных на принципах пятой статьи НАТО. Однако окончательное соглашение ещё не достигнуто, а официального подтверждения готовности Москвы принять предложенный механизм нет.

Кушнер добавил, что на переговорах в Берлине удалось продвинуться в обсуждении послевоенного восстановления Украины. В частности, американские представители совместно с украинской стороной, европейскими партнёрами и международными финансовыми организациями работают над будущим экономическим планом.

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп намерен сделать всё необходимое для завершения конфликта на Украине. По словам Джареда Кушнера, американский президент поручил переговорщикам уделять дипломатическому урегулированию максимально возможное время. Вашингтон рассчитывает добиться соглашения, которое обеспечит Украине безопасность и позволит предотвратить возобновление боевых действий.