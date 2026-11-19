Президент США Дональд Трамп готов предпринять все необходимые усилия, чтобы добиться завершения украинского конфликта и установления прочного мира. Об этом заявил спецпосланник американского лидера Джаред Кушнер на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Берлине, сообщает The Guardian.

«Наша цель действительно заключается в том, чтобы положить конец этой войне и помочь установить прочный мир. Мы твёрдо привержены этой цели. Президент Трамп сделает всё необходимое для её достижения», — подчеркнул Кушнер.

По его словам, глава Белого дома поручил американским переговорщикам уделять урегулированию максимально возможное время. Представители США намерены продолжать дипломатическую работу в тесной координации с европейскими партнёрами.

Кушнер также сообщил, что после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае Трамп считает достижение мира возможным. При этом американский представитель подчеркнул, что Вашингтон рассчитывает добиться соглашения, которое обеспечит Украине безопасность и позволит предотвратить возобновление боевых действий.

Ранее Джаред Кушнер назвал переговоры по Украине в Берлине содержательными и успешными. По словам спецпосланника президента США, встреча помогла Вашингтону и европейским партнёрам сблизить позиции по урегулированию конфликта. Участники обсудили гарантии безопасности для Киева, послевоенное восстановление Украины и возможный обмен военнопленными.