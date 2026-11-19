Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Россией и США не поднимался на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС .

Напомним, 16 ноября в МИД России подтвердили продолжение консультаций с США по визовым и консульским вопросам. Замглавы ведомства Евгений Иванов при этом признал отсутствие заметных результатов. В числе ранее поднятых Москвой тем было и возвращение беспересадочных рейсов между странами. Ещё в октябре директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров допустил проведение нового раунда консультаций до конца 2026 года. Дипломаты также обсуждают условия работы посольств и возвращение российской собственности в Соединённых Штатах.