До самолётов дело не дошло: Путин и Трамп не обсуждали прямые рейсы между РФ и США
Путин и Трамп не обсуждали восстановление прямых рейсов между РФ и США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Вопрос возобновления прямых авиарейсов между Россией и США не поднимался на переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Это подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Представителю Кремля задали вопрос о том, затрагивали ли главы государств восстановление беспересадочных перелётов. Песков ответил отрицательно, не став приводить дополнительные пояснения.
Встреча российского и американского лидеров прошла 19 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.
Напомним, 16 ноября в МИД России подтвердили продолжение консультаций с США по визовым и консульским вопросам. Замглавы ведомства Евгений Иванов при этом признал отсутствие заметных результатов. В числе ранее поднятых Москвой тем было и возвращение беспересадочных рейсов между странами. Ещё в октябре директор департамента Северной Атлантики МИД Александр Гусаров допустил проведение нового раунда консультаций до конца 2026 года. Дипломаты также обсуждают условия работы посольств и возвращение российской собственности в Соединённых Штатах.