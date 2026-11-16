Россия и США продолжают консультации по визовым и консульским вопросам, однако говорить о заметных результатах пока преждевременно. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов на полях генеральной ассамблеи движения «Форум сторонников борьбы с современными практиками неоколониализма — «За свободу наций!».

«Консультации продолжаются, они, по крайней мере, не прерываются. Насчёт подвижек не стал бы говорить», — отметил дипломат.

Москва и Вашингтон ранее проводили консультации по накопившимся проблемам в двусторонних отношениях, в том числе по вопросам работы дипломатических представительств и оказания консульских услуг. Российская сторона также поднимала темы возвращения дипломатической собственности и восстановления прямого авиасообщения.

Ранее Life.ru сообщал, что Москва и Вашингтон могут провести до конца 2026 года новый раунд консультаций по проблемным вопросам двусторонних отношений. В МИД России уточняли, что стороны обсуждают работу дипломатических представительств, возвращение российской дипсобственности в США и возможность восстановления прямого авиасообщения.