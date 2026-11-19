Встреча «коалиции желающих» по Украине в Берлине прошла содержательно и успешно. Такую оценку переговорам дал спецпосланник президента США Джаред Кушнер на совместной пресс-конференции с европейскими лидерами, сообщает The Guardian.

«Я хотел бы поблагодарить канцлера Мерца за столь радушный приём, а также выразить признательность канцлеру Мерцу, президенту Макрону, премьер-министру Бернему и президенту Зеленскому за очень содержательную и успешную встречу, состоявшуюся здесь сегодня», — заявил американский представитель.

По словам Кушнера, переговоры помогли Вашингтону и европейским партнёрам сблизить позиции по украинскому урегулированию. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, план послевоенного восстановления страны и возможный обмен военнопленными. Спецпосланник также отметил единство европейских государств в вопросе дальнейшей поддержки Украины.

Ранее Life.ru сообщал, что Кушнер и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели отдельные переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Американцы ознакомили немецкого лидера с итогами встречи Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне. Стороны также обсудили дальнейшие дипломатические усилия по достижению долгосрочного мира на Украине.