Представители США рассказали канцлеру Германии Фридриху Мерцу о дипломатических консультациях Дональда Трампа в Китае. Об этом Джаред Кушнер сообщил в соцсети X.

«Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и я провели сегодня очень продуктивную встречу с <…> Мерцем и его советником по безопасности Гюнтером Зауттером», — написал Кушнер.

По его словам, американская делегация ознакомила немецкую сторону с содержанием консультаций Трампа в Китае. Отдельное внимание участники встречи уделили последним усилиям Вашингтона по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.

Кушнер подчеркнул, что речь идёт о работе над справедливым, прочным и долгосрочным миром. При этом конкретные предложения и возможные договорённости с немецкой стороной он не раскрыл.

Контакты состоялись после трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Лидеры России, США и Китая обсудили международную обстановку, вопросы стратегической стабильности и безопасности, а по итогам переговоров приняли декларацию о мире.