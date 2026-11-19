Уиткофф и Кушнер проинформировали Мерца о переговорах Трампа в Китае
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Представители США рассказали канцлеру Германии Фридриху Мерцу о дипломатических консультациях Дональда Трампа в Китае. Об этом Джаред Кушнер сообщил в соцсети X.
«Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и я провели сегодня очень продуктивную встречу с <…> Мерцем и его советником по безопасности Гюнтером Зауттером», — написал Кушнер.
По его словам, американская делегация ознакомила немецкую сторону с содержанием консультаций Трампа в Китае. Отдельное внимание участники встречи уделили последним усилиям Вашингтона по достижению мирного урегулирования конфликта на Украине.
Кушнер подчеркнул, что речь идёт о работе над справедливым, прочным и долгосрочным миром. При этом конкретные предложения и возможные договорённости с немецкой стороной он не раскрыл.
Контакты состоялись после трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне. Лидеры России, США и Китая обсудили международную обстановку, вопросы стратегической стабильности и безопасности, а по итогам переговоров приняли декларацию о мире.
Ранее Life.ru сообщал о поездке Кушнера и Уиткоффа в Берлин для переговоров с представителями Украины и европейских государств. Одной из тем этих консультаций стали дальнейшие шаги по урегулированию украинского конфликта.