Владимир Зеленский прибыл в Берлин для участия во встрече «коалиции желающих» с представителями более 40 партнёров Украины. О планах переговоров он рассказал в соцсетях.

Зеленский в Берлине. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

«Приоритет для Украины – укрепление защиты нашего неба, энергетическая и финансовая поддержка, дипломатический трек и последующие шаги для прекращения войны и гарантий безопасности», — написал Зеленский.

В германскую столицу украинский политик приехал вместе со своей командой. Одной из главных задач предстоящих консультаций он назвал обеспечение полноценного участия европейских государств в переговорном процессе. Киев также рассчитывает на практические результаты встреч.

Помимо общего заседания «коалиции желающих», в Берлине запланированы отдельные переговоры с европейскими партнёрами. В частности, Зеленский намерен встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В консультациях примут участие и представители администрации президента США Дональда Трампа. Для общения с американской стороной предусмотрен отдельный формат, к которому также присоединятся советники по национальной безопасности европейских стран.

Среди вопросов, которые Киев собирается поднять на встречах, — укрепление противовоздушной обороны, финансовая и энергетическая поддержка, дальнейшие дипломатические шаги и гарантии безопасности.

Переговоры проходят 19 ноября, в тот же день, когда в китайском Шэньчжэне состоялся трёхсторонний саммит Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина.