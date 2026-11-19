Европейские союзники Украины намерены оперативно согласовать общую позицию по итогам переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Для этого 19 ноября в Берлине состоится встреча «коалиции желающих» с участием высокопоставленных представителей Вашингтона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на немецких чиновников.

На переговоры соберутся руководители Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Американскую сторону представят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Организаторами встречи выступают канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Энди Бёрнем.

Как отмечает Reuters, время берлинского саммита выбрано неслучайно. Встреча состоится через несколько часов после переговоров Путина и Трампа в Шэньчжэне, где также запланирован трёхсторонний саммит с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам немецких чиновников, такой график позволит европейским союзникам Украины быстро выработать совместную реакцию на возможные заявления трёх лидеров.

В Европе опасаются, что решения, затрагивающие украинский конфликт и будущую систему безопасности континента, могут приниматься без непосредственного участия европейских государств. Поэтому одним из главных вопросов встречи станет их роль в дипломатическом процессе, который проходит при посредничестве США.

Отдельное внимание участники намерены уделить гарантиям безопасности для Украины. По информации Reuters, речь идёт о надёжных, юридически обязывающих обязательствах, которые должны вступить в силу после прекращения огня. Кроме того, стороны обсудят дальнейшую военную и финансовую поддержку Киева.

Владимир Зеленский рассчитывает использовать встречу для обсуждения переговорного процесса с Уиткоффом и Кушнером, а также получить от них сведения о контактах Трампа в Китае. Великобритания, в свою очередь, намерена представить дополнительные подробности нового пакета помощи Украине, в который войдут беспилотники дальнего действия, разведывательные и логистические дроны.

Берлинские консультации проходят на фоне разногласий между европейскими союзниками и Вашингтоном по отдельным вопросам военной поддержки Украины. Кроме того, Еврокомиссия накануне предложила предоставить Киеву новый кредит в размере 45 миллиардов евро, который должен помочь покрыть потребности украинского бюджета в 2027 году.