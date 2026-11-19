Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены согласовать с Киевом и европейскими столицами общую позицию по ключевым условиям долгосрочного мира. Для этого они 19 ноября отправляются в Берлин, где встретятся с представителями Украины и Европы, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам Кушнера, главными задачами станут укрепление координации между Вашингтоном и европейскими партнёрами, выработка единого подхода к будущему мирному соглашению и подготовка повестки следующего раунда переговоров по Украине. Особое внимание американская делегация собирается уделить механизмам безопасности после завершения конфликта.

Кушнер также предложил обсудить, как деятельность «коалиции желающих» может способствовать послевоенному урегулированию, «включая надежные гарантии для Украины и более широкую основу, которая укрепит стабильность Европы и снизит риск конфликта в будущем».

Кроме того, Вашингтон намерен продолжить работу над комплексным планом восстановления украинской экономики. По информации Reuters, американская сторона ежедневно поддерживает интенсивные контакты с Киевом и европейскими партнёрами, пытаясь сблизить их позиции перед очередным этапом мирного процесса.