Кушнер и Уиткофф едут в Берлин на переговоры с Зеленским и лидерами ЕС
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Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф намерены согласовать с Киевом и европейскими столицами общую позицию по ключевым условиям долгосрочного мира. Для этого они 19 ноября отправляются в Берлин, где встретятся с представителями Украины и Европы, сообщает Reuters со ссылкой на американского чиновника.
По словам Кушнера, главными задачами станут укрепление координации между Вашингтоном и европейскими партнёрами, выработка единого подхода к будущему мирному соглашению и подготовка повестки следующего раунда переговоров по Украине. Особое внимание американская делегация собирается уделить механизмам безопасности после завершения конфликта.
Кушнер также предложил обсудить, как деятельность «коалиции желающих» может способствовать послевоенному урегулированию, «включая надежные гарантии для Украины и более широкую основу, которая укрепит стабильность Европы и снизит риск конфликта в будущем».
Кроме того, Вашингтон намерен продолжить работу над комплексным планом восстановления украинской экономики. По информации Reuters, американская сторона ежедневно поддерживает интенсивные контакты с Киевом и европейскими партнёрами, пытаясь сблизить их позиции перед очередным этапом мирного процесса.
Берлинские консультации пройдут в рамках встречи «коалиции желающих», куда приглашены лидеры Германии, Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Владимир Зеленский рассчитывает обсудить с американскими представителями дальнейший переговорный процесс и узнать подробности контактов Дональда Трампа с руководством России и Китая в Шэньчжэне.
Ранее Life.ru сообщал о переговорах Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским в Ирландии после их встречи с Владимиром Путиным в Москве. Затем, 16 ноября, американские представители созвонились с помощником российского президента Юрием Ушаковым, чтобы обсудить достигнутый прогресс и дальнейшие дипломатические шаги. В тот же день состоялись консультации с украинской стороной и советниками по национальной безопасности европейских государств.