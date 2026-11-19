Евросоюз рискует окончательно закрепиться в роли наблюдателя при обсуждении важнейших мировых проблем, несмотря на своё экономическое могущество. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в китайском Шэньчжэне наглядно демонстрирует ограниченность политического влияния Европы, пишет обозреватель Reuters Рон Буссо.

По его оценке, отсутствие европейских лидеров на переговорах трёх крупнейших держав символизирует возвращение эпохи, когда судьбоносные международные вопросы решались узким кругом государств. Хотя ЕС не входит в АТЭС, предстоящие обсуждения украинского конфликта, ситуации вокруг Ирана и контроля над ядерными вооружениями напрямую затрагивают интересы европейских стран.

«Геополитическая мощь блока не соответствует его экономическому весу», — констатирует журналист. В подтверждение он приводит данные за 2025 год: объём внешней торговли ЕС превысил восемь триллионов евро, обеспечив объединению почти 16% мировой торговли. По этому показателю Европа опережает и США, и Китай, но не располагает сопоставимым дипломатическим влиянием.

Особенно заметен этот разрыв в вопросе украинского урегулирования. По мнению Буссо, добиться устойчивого соглашения без участия европейцев будет трудно, поскольку возможные договорённости затронут безопасность континента, отношения с Россией и будущее экономических связей. Однако Трамп неоднократно предпочитал вести переговоры без представителей ЕС, а Москва выступала против их подключения к мирному процессу.

Похожая ситуация, считает обозреватель, складывается вокруг Ирана. Если в 2015 году европейские государства активно участвовали в заключении ядерной сделки, то теперь их роль преимущественно сводится к заявлениям, тогда как посреднические возможности Пакистана и Катара выглядят значительно весомее.

Причины ослабления Европы Буссо видит в разногласиях между странами ЕС и сложном механизме принятия внешнеполитических решений. Даже потраченные в 2025 году на оборону 418 миллиардов евро не сделали объединение самостоятельной военной силой: национальные армии остаются под контролем своих правительств, а коллективная безопасность по-прежнему во многом зависит от НАТО и США.

Журналист убеждён, что одними изменениями процедур Брюссель проблему не решит. Евросоюзу придётся переосмыслить собственную роль в мире, иначе его будут и дальше отстранять от обсуждения вопросов, имеющих решающее значение для европейской экономики и безопасности.