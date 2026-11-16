Для подключения европейских представителей к переговорам по украинскому урегулированию может потребоваться ещё несколько раундов консультаций России, США и Украины. При этом дата следующей встречи пока не согласована. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге 16 ноября.

По словам представителя Кремля, стороны договорились продолжить переговоры в трёхстороннем формате. Однако конкретные сроки нового раунда ещё предстоит определить.

«Условлено продолжить, но дата пока не согласована», — пояснил Ушаков, отвечая на вопрос журналистов.

Помощник президента отдельно остановился на возможности подключения европейских стран к мирному процессу. Он подчеркнул, что разговоры о расширении состава участников ведутся, однако с Москвой такие изменения никто не согласовывал.

Ушаков не исключил, что прежде, чем вопрос об участии Европы будет рассмотрен, потребуется провести ещё один или даже несколько раундов переговоров между Россией, США и Украиной.

При этом европейским государствам, по словам представителя Кремля, необходимо продемонстрировать готовность внести реальный вклад в урегулирование конфликта. Москва должна получить чёткий сигнал о том, какие именно конструктивные и содержательные предложения они способны представить. Только после этого можно будет обсуждать их присоединение к переговорному процессу.

Ранее Life.ru рассказывал, что 10–11 ноября в Абу-Даби прошли двухдневные переговоры России, США и Украины. Стороны обсуждали вопросы безопасности, гуманитарные инициативы и возможные обмены военнопленными, однако о заключении мирного соглашения не объявляли. Европейские представители находились в ОАЭ и отдельно консультировались с американской и украинской делегациями, но непосредственно в трёхсторонних переговорах не участвовали. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил подключение европейцев к мирному процессу. Он пояснил, что для этого европейские представители должны иметь полномочия на ведение переговоров и продемонстрировать искреннюю заинтересованность в достижении мира.