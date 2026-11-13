Европу могут подключить к переговорам по Украине — в Кремле назвали главное условие
Песков допустил подключение ЕС к переговорам при готовности к миру
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Россия готова рассмотреть возможность расширения формата переговоров по украинскому урегулированию за счёт европейских представителей. Однако для этого они должны быть уполномочены вести диалог и продемонстрировать искреннее стремление содействовать миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если действительно у европейцев есть кто-то, кто хоть как-то готов и уполномочен разговаривать, если есть желание, то, конечно, мы будем готовы разговаривать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с участием Европы после встреч в Москве.
По словам Пескова, решение о расширении переговорного формата будет зависеть от намерений европейской стороны.
«И если поймём их намерение способствовать миру, то примем решение о расширенном формате», — подчеркнул он.
Ранее Life.ru сообщал, что Москва пока не видит готовности Европы содействовать мирному урегулированию на Украине. Песков отмечал, что конкретного формата переговоров с европейскими представителями пока нет, а их публичные заявления, по оценке Кремля, не свидетельствуют о желании продвигать мирный процесс.