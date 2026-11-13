Россия готова рассмотреть возможность расширения формата переговоров по украинскому урегулированию за счёт европейских представителей. Однако для этого они должны быть уполномочены вести диалог и продемонстрировать искреннее стремление содействовать миру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если действительно у европейцев есть кто-то, кто хоть как-то готов и уполномочен разговаривать, если есть желание, то, конечно, мы будем готовы разговаривать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных переговорах с участием Европы после встреч в Москве.

По словам Пескова, решение о расширении переговорного формата будет зависеть от намерений европейской стороны.

«И если поймём их намерение способствовать миру, то примем решение о расширенном формате», — подчеркнул он.