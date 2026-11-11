В Кремле пока не видят в заявлениях европейских руководителей стремления содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине. При этом у Москвы отсутствует конкретное представление о том, в каком формате могли бы проходить переговоры с европейскими странами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В настоящий момент мы слышим заявления европейцев, которые не свидетельствуют об их желании внести какой-то вклад в продвижение по мирному треку», — заявил представитель Кремля журналистам.

Отвечая на вопрос о возможном формате контактов с Европой по украинскому урегулированию, Песков признал, что конкретного механизма пока нет.

«Пока никакого видения этого нет», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Заявления прозвучали на фоне завершения двухдневных переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Европейские представители не участвовали в основном трёхстороннем формате. Как ранее уточнял Песков, российская делегация не планировала и не проводила с ними отдельных встреч.

Вместе с тем Москва не исключает необходимости будущего диалога с европейскими государствами. Ранее Песков отмечал, что при обсуждении новой системы безопасности в Европе без участия европейцев на определённом этапе обойтись будет невозможно.

Ранее Life.ru сообщал, что европейские страны пока не могут определить единого представителя для переговоров с Россией. Песков тогда назвал ситуацию проявлением затянувшейся нерешительности европейской стороны.