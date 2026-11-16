Европа предлагает Швейцарию, Норвегию или Турцию для нового раунда переговоров
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Европейские лидеры предложили перенести следующий раунд переговоров России, Украины и США из ОАЭ на европейскую территорию. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, среди возможных площадок рассматриваются Женева в Швейцарии, Норвегия и европейская часть Турции.
По информации издания, европейские страны рассчитывают таким образом содействовать американским посредникам в поиске путей урегулирования украинского конфликта. При этом окончательного решения о месте проведения встречи пока нет.
Предложение появилось на фоне обсуждения более активного участия Европы в переговорном процессе. Ранее консультации России, Украины и США проходили в Абу-Даби, а европейские представители добивались возможности подключиться к дальнейшим встречам.
По итогам переговоров в Дублине 13 ноября европейские лидеры согласовали состав своей делегации. В неё должны войти представители Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.
Последние трёхсторонние консультации России, Украины и США состоялись 10–11 ноября в столице ОАЭ. После них американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжили обсуждение урегулирования с Москвой, Киевом и европейскими партнёрами.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила участие Европы в переговорах по Украине в формате E5+ЕС. Вместо единого спецпредставителя европейские страны решили сформировать коллективную делегацию из представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании и институтов Евросоюза. При этом Брюссель намерен совмещать дипломатические усилия с дальнейшей поддержкой Киева и усилением давления на Москву.