Европейские лидеры предложили перенести следующий раунд переговоров России, Украины и США из ОАЭ на европейскую территорию. Как сообщает итальянская газета La Repubblica, среди возможных площадок рассматриваются Женева в Швейцарии, Норвегия и европейская часть Турции.

По информации издания, европейские страны рассчитывают таким образом содействовать американским посредникам в поиске путей урегулирования украинского конфликта. При этом окончательного решения о месте проведения встречи пока нет.

Предложение появилось на фоне обсуждения более активного участия Европы в переговорном процессе. Ранее консультации России, Украины и США проходили в Абу-Даби, а европейские представители добивались возможности подключиться к дальнейшим встречам.

По итогам переговоров в Дублине 13 ноября европейские лидеры согласовали состав своей делегации. В неё должны войти представители Франции, Германии, Великобритании, Италии и Польши, а также Еврокомиссии и Европейского совета.

Последние трёхсторонние консультации России, Украины и США состоялись 10–11 ноября в столице ОАЭ. После них американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжили обсуждение урегулирования с Москвой, Киевом и европейскими партнёрами.