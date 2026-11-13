Зеленский встретился с посланниками Трампа Уиткоффом и Кушнером в Ирландии
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Главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина, пишет издание «Политика страны».
Встреча прошла после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Беседа в Кремле продолжалась более двух часов, после чего Уиткофф и Кушнер отправились в Ирландию.
Ранее Путин высоко оценил посредничество Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине. Во время сентябрьской встречи российский президент отметил высокий уровень доверия к американским представителям и подчеркнул, что Москве комфортно с ними работать. Кроме того, российский лидер отметил усилия Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта.
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