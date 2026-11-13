Главарь киевского руководства Владимир Зеленский встретился с представителями американской администрации Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Ирландии. Переговоры состоялись на военной авиабазе Кейсмент в Балдоннелле, неподалёку от Дублина, пишет издание «Политика страны».

Встреча прошла после переговоров американских представителей с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Беседа в Кремле продолжалась более двух часов, после чего Уиткофф и Кушнер отправились в Ирландию.