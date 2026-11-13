Самолёт ВВС США прибыл в Дублин из Хельсинки. Об этом ТАСС сообщил представитель аэропорта ирландской столицы. При этом собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту воздушного судна.

Прибытие спецборта совпало с подготовкой встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.

Ранее самолёт вылетел из Финляндии примерно через полчаса после того, как туда прибыл борт, на котором Уиткофф и Кушнер покинули Москву.