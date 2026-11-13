Американский спецборт прибыл в Дублин после вылета из Хельсинки
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Самолёт ВВС США прибыл в Дублин из Хельсинки. Об этом ТАСС сообщил представитель аэропорта ирландской столицы. При этом собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту воздушного судна.
Прибытие спецборта совпало с подготовкой встречи американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским.
Ранее самолёт вылетел из Финляндии примерно через полчаса после того, как туда прибыл борт, на котором Уиткофф и Кушнер покинули Москву.
Ранее российский лидер Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Мероприятие проходило в Кремле после переговоров с представителями администрации Соединённых Штатов. Американские представители прибыли в Москву после очередного раунда трёхсторонних переговоров России, США и Украины, который прошёл в Абу-Даби 10–11 ноября. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности.