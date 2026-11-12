Американский военный самолёт Gulfstream C-37B покинул аэропорт Хельсинки вскоре после прибытия в Финляндию борта, на котором спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее вылетели из России.

C-37B вылетел из финской столицы примерно в 20:32 по московскому времени 12 ноября. Однако кто находился на борту и куда направился самолёт, в сообщении не уточняется.