Борт ВВС США покинул Хельсинки после прибытия посланников Трампа
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Американский военный самолёт Gulfstream C-37B покинул аэропорт Хельсинки вскоре после прибытия в Финляндию борта, на котором спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ранее вылетели из России.
C-37B вылетел из финской столицы примерно в 20:32 по московскому времени 12 ноября. Однако кто находился на борту и куда направился самолёт, в сообщении не уточняется.
Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин отметил личное участие Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российский лидер обратил внимание на настойчивые усилия американской администрации по достижению долгосрочного соглашения. Эта тема обсуждалась во время встречи Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.