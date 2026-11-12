Новый раунд многосторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится на следующей неделе. Об этом сообщил представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. По его словам, состоявшийся разговор окажет влияние на дальнейшие дипломатические консультации.

Американский переговорщик рассказал в эфире ИС «Вести», что во время визита в Кремль стороны подробно обсудили все ключевые вопросы. Достигнутые результаты также будут учитываться при предстоящей беседе с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Я думаю, что мы в деталях обсудили все темы. И я полагаю, что это повлияет на многосторонние переговоры на следующей неделе, а также на разговор, который состоится у нас с Зеленским», — заявил Кушнер.

Представитель Вашингтона также назвал продуктивным свой визит в российскую столицу вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Американская делегация прибыла в Москву после двухдневных консультаций России, США и Украины в Абу-Даби, проходивших 10–11 ноября.

Ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером попросил передать Дональду Трампу благодарность за содействие в организации прямых контактов Москвы и Киева. Переговоры состоялись 12 ноября в Кремле и стали продолжением дипломатических консультаций, прошедших в Объединённых Арабских Эмиратах. На предыдущем этапе стороны обсуждали территориальные разногласия, гарантии безопасности и гуманитарные вопросы. Одним из результатов встречи в Абу-Даби стала принципиальная договорённость о масштабном обмене военнопленными. Во время московских консультаций участники также затронули перспективы дальнейшего урегулирования украинского конфликта.