Президент России Владимир Путин сообщил о подготовке нового крупного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Об этом российский лидер заявил 12 ноября на встрече в Москве с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, отметив положительную динамику гуманитарного взаимодействия.

«Обмен удерживаемых лиц с обеих сторон, и намечается ещё один крупный шаг в этом направлении», — сказал Путин.

Российский президент обратил внимание на продвижение по гуманитарным вопросам. При этом он не уточнил, сколько человек могут принять участие в предстоящем обмене и когда именно он состоится.

Ранее представители России, США и Украины провели двухдневные переговоры в Абу-Даби. Одним из их главных результатов стала принципиальная договорённость о новом масштабном обмене военнопленными между Москвой и Киевом. Первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин ранее сообщал, что обмен может состояться в ближайшие две-три недели. По его предварительной оценке, речь может идти более чем о тысяче человек с каждой стороны. Окончательные цифры и порядок проведения процедуры ещё согласовываются.

Американские представители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 12 ноября после завершения консультаций в Объединённых Арабских Эмиратах. Встреча с Владимиром Путиным посвящена дальнейшим шагам по урегулированию украинского конфликта, включая гуманитарные вопросы.

Ранее Life.ru сообщал, что военкор Александр Коц назвал договорённость о масштабном обмене пленными главным практическим итогом переговоров в Абу-Даби. При этом по другим ключевым вопросам урегулирования стороны пока сохраняют разногласия.