Дональд Трамп позвонил участникам встречи «коалиции желающих» в Берлине и положительно оценил переговоры с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Об этом пишет Bild со ссылкой на присутствовавших на заседании.

Звонок американского президента поступил его зятю Джареду Кушнеру прямо во время встречи. Тот включил громкую связь, благодаря чему слова главы Белого дома смогли услышать остальные участники переговоров.

По словам источников немецкого издания, Трамп положительно отозвался о состоявшейся в Китае беседе с российским президентом и председателем КНР. Других подробностей его оценки собеседники газеты не привели.

Переговоры лидеров России, США и Китая прошли 19 ноября в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Это была первая отдельная трёхсторонняя встреча руководителей трёх государств. Стороны обсудили международную обстановку, стратегическую стабильность и вопросы безопасности.

По итогам саммита была принята совместная Декларация о мире.