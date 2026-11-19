В Берлине состоялась встреча «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. По его словам, одной из главных тем стали новые поставки вооружений и помощь Украине.

«Коалиция желающих» провела встречу с Зеленским по поддержке Украины. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Участники переговоров обсудили дальнейшую поддержку Киева, включая передачу систем противовоздушной обороны. Кроме того, речь шла о совместных оборонных проектах европейских государств и Украины.

Зеленский отдельно упомянул «новые оборонительные возможности, которые можем реализовать с Европой». При этом он не раскрыл, какие именно разработки или поставки обсуждались на встрече.

Ещё одной темой стала дипломатическая работа по урегулированию конфликта. Зеленский назвал её «дипломатией достойного мира», однако подробностей возможных инициатив не привёл.

В тот же день с участниками «коалиции желающих» планировалась встреча представителей президента США Дональда Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Подтверждения того, что эти переговоры уже состоялись, в сообщении Зеленского нет.