Американский лидер Дональд Трамп сделал урегулирование конфликта на Украине одной из главных тем трёхсторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом заявил спецпосланник США Стив Уиткофф.

По словам Уиткоффа, республиканец поручил ему и Джареду Кушнеру приложить все усилия для прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что Трамп твёрдо выступает за мирное разрешение конфликта и лично обозначил украинский вопрос как ключевой в переговорах с российским и китайским лидерами.

Представитель США Джаред Кушнер заявил, что Трамп готов предпринять все необходимые усилия, чтобы добиться завершения украинского конфликта и установления прочного мира. Кушнер также отметил, что после переговоров с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Китае хозяин Белого дома считает достижение мира возможным.

Ранее Джаред Кушнер заявил, что встреча «коалиции желающих» по Украине в Берлине прошла содержательно и успешно. Он выразил признательность европейским лидерам за встречу. По словам Кушнера, переговоры помогли Вашингтону и европейским партнёрам сблизить позиции по украинскому урегулированию. Участники обсуждали гарантии безопасности для Киева, план послевоенного восстановления страны и возможный обмен военнопленными.