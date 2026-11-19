Новый раунд переговоров Украины, США и европейских стран состоится вечером 19 ноября в Берлине. О продолжении дипломатических консультаций рассказал на брифинге канцлер Германии Фридрих Мерц.

Представители трёх сторон соберутся в ведомстве федерального канцлера, чтобы обсудить дальнейшие пути завершения конфликта. Встреча пройдёт на уровне советников, которые продолжат совместную работу над возможным урегулированием.

Мерц заверил, что президент США Дональд Трамп может рассчитывать на сотрудничество партнёров при условии сохранения общей цели. Под ней глава немецкого правительства подразумевает справедливый и долгосрочный мир для Украины, а также безопасность Европы и всего мира.