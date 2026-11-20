Российский лидер Владимир Путин заявил, что украинцам следует понимать: поддержка Киева в противостоянии с Россией обусловлена не заботой об Украине, а интересами тех, кто её оказывает. Об этом президент рассказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

«Те, кто проживает на территории сегодняшней Украины, должны понимать, что всё, что происходит, и все, кто их поддерживает, в том числе и в сегодняшних условиях противостояния с Россией, делают не в интересах Украины, а в своих собственных интересах», — сказал глава государства.

По словам Путина, цель такой политики — «всех ослабить, расчленить, разобрать по составляющим частям и подчинить своей воле».

Президент также обратился к украинцам с призывом думать о будущем. Он заявил, что для сильного и значимого развития необходимо быть вместе.

«Что бы ни происходило, какие бы трагедии ни происходили сегодня, надо думать о будущем, о будущем своих детей», — подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин также заявил, что на протяжении всей истории России появлялись силы, которые хотели разделить страну, чтобы получить возможность властвовать. По мнению президента, подобная политика продолжается и сейчас. Он считает, что цель такой политики — снизить потенциал России, сделать её более сговорчивой и в конечном итоге подчинить чужим интересам.