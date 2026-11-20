Президент России Владимир Путин вспомнил высказывания фельдмаршала Христофора Миниха и императора Александра II о том, как управлять Россией. Об этом он рассказал в интервью сербскому кинорежиссёру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Глава государства привёл слова Миниха, которому приписывают утверждение, что Россия находится под непосредственным управлением Бога. Фельдмаршал XVIII века объяснял этим, что иначе существование такой страны было бы трудно понять. Вторую фразу Путин связал с Александром II. На вопрос о том, сложно ли управлять огромной и многообразной Россией, император, по словам президента, ответил: «Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно».

Ранее Путин заявил, что уникальность русской цивилизации заключается в том, что она создавала условия для развития разных народов, сохраняя их самобытность. По словам президента, на протяжении истории государство давало возможность развиваться не только русскому этносу, но и другим национальностям, входившим в состав Российской империи. При этом речь не шла о поглощении одних народов другими.