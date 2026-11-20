Уникальность русской цивилизации заключается в том, что она создавала условия для развития разных народов, сохраняя их самобытность. Такое мнение Владимир Путин высказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма «Наше Крещение. Предстоятель».

По словам президента, на протяжении истории государство давало возможность развиваться не только русскому этносу, но и другим национальностям, входившим в состав Российской империи. При этом речь не шла о поглощении одних народов другими. Напротив, создавались условия для сохранения их духовной самостоятельности, религиозных убеждений, родных языков и культурных традиций.

«Вы знаете, я думаю, я постоянно над этим думаю и вот к какой мысли прихожу: русская цивилизация никогда никого не прибирала к рукам. Она позволяла развиваться и русскому народу, русскому этносу, и создавала условия для развития других народов и других этносов, которые входили в состав Российской империи, в состав семьи российского государства», — ответил он.