Единый русский народ и централизованное государство сформировались после Крещения Руси князем Владимиром в 988 году. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для документального фильма Первого канала «Наше крещение. Предстоятель».

Глава государства объяснил, что до принятия христианства на Руси уже существовали княжеская власть, общая экономическая деятельность и единый язык. Однако, по его словам, для объединения людей в один народ не хватало общей веры.

«Возникла единая религия — после этого возник единый русский народ и централизованное русское государство», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что духовная жизнь и церковь имеют большое значение для любого общества. В российской истории, считает он, православие сыграло особую роль, поскольку именно общая религия стала одним из решающих условий формирования единого народа и государственности.

Интервью вошло в фильм «Наше крещение. Предстоятель», который режиссёр Эмир Кустурица подготовил к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Премьера картины на Первом канале назначена на 20 ноября.