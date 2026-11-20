Президент России Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Государственную премию РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности за 2026 год. Соответствующий указ № 855 глава государства подписал 20 ноября — в день 80-летнего юбилея предстоятеля Русской православной церкви.

Согласно указу, решение принято по предложению Совета при Президенте РФ по науке и образованию и Совета при Президенте РФ по культуре.

«Присудить Государственную премию Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2026 года и присвоить почётное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Патриарху Московскому и всея Руси КИРИЛЛУ (Гундяеву Владимиру Михайловичу)», — говорится в документе.

Государственная премия за достижения в гуманитарной деятельности является одной из престижных государственных наград России. Её присуждают за выдающийся вклад в развитие гуманитарной сферы.

Примечательно, что решение о награждении совпало с юбилеем главы Русской православной церкви. 20 ноября патриарху Кириллу исполнилось 80 лет. Предстоятель возглавляет РПЦ с 2009 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в 2023 году Владимир Путин присудил патриарху Кириллу президентскую премию за вклад в укрепление единства российской нации. Тогда соответствующее решение также было оформлено указом главы государства.