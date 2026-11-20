Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал своим главным разочарованием сохранившиеся в обществе ненависть и равнодушие. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, приуроченном к его 80-летию.

«Самое горькое разочарование — то, что открывшаяся внешняя свобода не стала свободой от ненависти и равнодушия», — признался предстоятель РПЦ.

Патриарх напомнил, что верующие получили возможность открыто исповедовать религию, строить храмы, выпускать духовную литературу и воспитывать детей в соответствии со своими убеждениями. Однако снятие прежних запретов, по его словам, не привело автоматически к внутренним переменам.

Он подчеркнул, что освобождение от внешних ограничений не всегда означает готовность человека следовать истине, брать на себя ответственность и проявлять жертвенную любовь.

Глава РПЦ также обратился к философским взглядам Николая Бердяева. Патриарх напомнил его мысль о том, что свобода, воспринимаемая исключительно как право поступать по собственному усмотрению, способна обернуться новым рабством. Подлинная свобода, согласно этой идее, неразрывно связана с долгом перед Богом.