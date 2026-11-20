Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал возрождение веры после десятилетий гонений самым большим чудом в своей жизни. Об этом он рассказал в интервью ТАСС, подготовленном в рамках совместного проекта с Русской православной церковью к 80-летнему юбилею патриарха.

«Самое большое чудо — не просто восстановление храмов и церковно-приходской жизни, а возрождение живой веры после десятилетий жесточайших гонений», — сказал он.

Патриарх также подчеркнул, что в основе этого чуда лежала верность простых людей. По его словам, вера в народе сохранилась благодаря сильным духом православным, которые передали её следующему поколению как главную ценность и смысл жизни.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о распространении сатанинских* ценностей на Западе. По словам главы МИД, западные страны постепенно отходят от собственных исторических и культурных корней. Он считает, что происходящее в западной культуре, искусстве и литературе заставляет некоторых жителей этих государств задумываться о том, какое будущее они хотят для своих семей.

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