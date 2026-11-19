На Западе распространяются ценности, которые вызывают неприятие у части местных жителей и не соответствуют их представлениям о воспитании детей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Спас», приуроченном к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам главы МИД, западные страны постепенно отходят от собственных исторических и культурных корней. Он считает, что происходящее в западной культуре, искусстве и литературе заставляет некоторых жителей этих государств задумываться о том, какое будущее они хотят для своих семей.

«Уже упоминавшийся мной процесс отхода Запада от своих корней, распространение там сатанинских* ценностей (если это можно так назвать) в жизни, культуре, искусстве, литературе — всё это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что попытки Запада отменить русскую культуру обречены на неудачу. Отдельно он остановился на значении родного языка, который на протяжении веков помогает сохранять связь между поколениями. Глава МИД подчеркнул, что деятельность специалистов, занимающихся его изучением и распространением, заслуживает глубокого уважения и всесторонней поддержки.

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