«Это не предмет торга»: Лавров выставил Киеву жёсткое требование
Лавров потребовал немедленно отменить ограничения русского языка на Украине
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Россия считает, что ограничения в отношении русского языка на Украине нужно отменить немедленно и без взаимных уступок. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Восточноазиатского саммита.
«Мне даже как-то не очень понятно, почему требования Устава ООН ко всем без исключения странам хотят сделать предметом торга. Это надо всё отменить немедленно и без всяких взаимных уступок», — сказал глава МИД.
По словам Лаврова, соблюдение требований Устава ООН не должно становиться предметом переговорного обмена. Он назвал это обязанностью всех государств — членов организации.
Украинский закон 2019 года закрепил украинский как государственный и установил правила его применения в публичных сферах, включая образование. При этом закон не регулирует частное общение и религиозные обряды, а Венецианская комиссия Совета Европы критиковала его за недостаточную защиту языковых прав меньшинств.
При этом с 2014 года Киев начал открыто притеснять русский язык, запрещая соответствующие книги, писателей, музыку, а также бытовое общение. Украинцы могли попасть под ответственность даже за разговоры на русском на улице или в магазинах.
Ранее Life.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию, когда Владимир Зеленский выступает на русском языке за рубежом, хотя внутри Украины использование этого языка запрещается.
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