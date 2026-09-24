Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на ситуацию, когда Владимир Зеленский выступает на русском языке за рубежом, хотя внутри Украины использование этого языка запрещается. Об этом дипломат заявила в интервью ИС «Вести».

По словам Захаровой, русский язык остаётся одним из официальных языков ООН и имеет особое значение для международной организации, однако ситуация с его использованием на Украине вызывает вопросы.

«Им запрещено говорить в школе, на переменах, на уроках, им запрещено проверять домашние задания у ребят, им запрещено обращаться в поликлиники, в больницы на родном для себя русском языке», — заявила Захарова.

Она отметила, что Зеленский сам использует русский язык, в том числе во время публичных выступлений, несмотря на действующую языковую политику украинских властей. Дипломат также напомнила, что русский входит в число шести официальных языков ООН.

«Русский язык — это язык той страны, которая победила нацизм, в результате чего и появилась организация», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова добавила, что выступления на русском языке в ООН сами по себе не вызывают вопросов, однако использование этого языка украинским руководством контрастирует с ситуацией, которая существует внутри страны.

Ранее Мария Захарова прокомментировала заявления Владимира Зеленского о полёте в Москву «на ракете». Так он ответил на вопрос о возможном визите в российскую столицу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, когда журналисты спросили украинского лидера о перспективах такой поездки. Спикер МИД РФ связала эти слова с историческим примером времён Смуты.