В украинском школьном учебнике истории для седьмого класса утверждается, что жители Киевской Руси в конце X века говорили на древнеукраинском языке. Данную информацию передаёт РИА «Новости».

Пособие одобрено министерством образования и науки Украины и размещено на сайте государственного «Института модернизации содержания образования». Авторы используют термины «русы» и «руски» для обозначения мужского и женского населения Руси, а само государство называют не иначе как «Русь-Украина».

Утверждается, что записи на берестяных грамотах делались на старославянском с элементами древнеукраинского языка. Отсутствие археологических находок, которые могли бы подтвердить существование такого языка, авторы объясняют тем, что он использовался исключительно в устной речи.

Ранее руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* заявил, что украинцы являются народом, избранным Богом. Чиновник присутствовал на богослужении в честь дня памяти преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Обращаясь к собравшимся, он сказал, что украинский народ выстоит, поскольку именно отсюда началось всё православие.

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