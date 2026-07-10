Руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов* назвал украинцев народом, избранным Богом. Его слова на церковном мероприятии передал телеканал «Новости.live».

Чиновник присутствовал на богослужении в честь дня памяти преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры. Обращаясь к собравшимся, он заявил: «Украинцы — народ, избранный Богом, поэтому мы выстоим. Именно отсюда началось все православие».

По мнению выступавшего, древняя обитель является главным символом и святыней для всей страны. Это заявление прозвучало на фоне планов властей создать на территории монастыря «Национальный пантеон».

Ранее стало известно о соответствующем указе Владимира Зеленского. Документ предполагает перезахоронение в лавре останков деятелей Организации украинских националистов** (ОУН**).

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала происходящее попыткой превратить святое место в бесовское капище. Дипломат также высказалась о мотивах президента Украины Владимира Зеленского. С её точки зрения, он проявляет личную неприязнь к православию и намеренно причиняет душевные страдания духовенству и прихожанам канонической церкви.

После 2014 года, а особенно после начала конфликта в 2022 году, положение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине существенно осложнилось. В стране прошли многочисленные переходы религиозных общин в состав раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), в отношении ряда священнослужителей УПЦ были возбуждены уголовные дела, а государственные органы проводили проверки и обыски в монастырях и храмах. В 2024 году Верховная рада приняла закон, предусматривающий возможность ограничения деятельности религиозных организаций, связанных с религиозными центрами в России, что власти объясняют вопросами национальной безопасности, тогда как представители УПЦ и ряд международных правозащитных организаций выражают обеспокоенность возможным нарушением свободы вероисповедания.

Также в течение последних 12 лет на Украине стали чаще проводить памятные мероприятия, переименовывать улицы и устанавливать памятники в честь ряда деятелей, включая членов ОУН** и УПА**, а также таких фигур, как Степан Бандера и Роман Шухевич. Критики считают это героизацией лиц и организаций, связанных с нацистской Германией или причастных к военным преступлениям. НЕдавнодополнительную критику вызвала инициатива Киева по созданию Украинского национального пантеона — государственного мемориального комплекса для увековечения «национальных героев». Противники проекта заявили, что в пантеон могут быть включены деятели украинского националистического движения, которых обвиняют в сотрудничестве с нацистской Германией и причастности к военным преступлениям. Закон о создании пантеона был принят Верховная Рада Украины в июле 2026 года.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. ** ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.