Москва не понимает, почему европейские страны игнорируют действия киевского режима по героизации нацистов. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. По словам представителя Кремля, наша страна «не может этого понять».

«Почему европейцы, современные европейцы, закрывают глаза на этих нацистов на улицах Киева? Почему они закрывают глаза на то, что киевский режим пытается сделать героями тех нацистов, которые когда-то были причастны к убийству сотен тысяч людей? Евреев, поляков, русских и так далее. Почему?», — сказал Песков.